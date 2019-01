Pablo Lavandeira espera una buena minigira en Chile

Pablo Lavandeira hizo un balance de la segunda semana de pretemporada, previo al viaje de mañana a Chile donde Universitario de Deportes disputará dos amistosos ante la 'U' de Chile y Universidad de Concepción.

Según el volante uruguayo, la crema va por buen camino apesar de la paridad con Sport Boys y no hará papelones en Chile. “Son partidos de alto riesgo en Chile, rivales interesantes donde nosotros podemos plasmar el estilo de juego que pretendemos para el torneo local. Vamos a jugar con mucha actitud, ganas, como si fueran duelos por los puntos”, indicó Pablo Lavandeira quien considera a Universidad de Chile como un rival de altísimo nivel futbolístico.

“U de Chile es un grande de Sudamérica y el fútbol chileno ha crecido muchísimo y hay que ser inteligentes a la hora de jugar. Lo mismo que Universidad de Concepción, rival que también juega Libertadores y sabe a que apunta”, comentó.

Lavandeira tiene claro que su posición en el campo de juego dependerá de Nicolás Córdova. De ‘10’, como volante interno o extremo. “El número 10 es una estrategia táctica de equipo y Nicolás (Córdova) sabrá donde me va ubicar. Yo juego donde me pongan y ya he jugado en varias posiciones del campo de juego tratando de dejar siempre todo porque la historia futbolística de Universitario así lo exige”, expresó el jugador de 28 años que quiere consagrarse con la crema y alcanzar la estrella 27 que tanto sueñan los hinchas de Universitario.

“Es el mayor deseo de todos campeonar. Por eso estamos trabajando a doble horario y dejando todo en las prácticas. A eso apuntamos y vamos a ir paso a paso, buscando ganar los partidos que nos toquen en el torneo”.