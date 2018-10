Pablo Bengoechea tras la derrota: "Me agradó lo que hizo Alianza Lima"

Alianza Lima cayó este lunes, en un encuentro pendiente, contra Deportivo Municipal, que lo complica en su objetivo por llevarse el torneo Clausura y también en el acumulado del Descentralizado. Pese a la derrota por 1 a 0 ante la 'Academia', el técnico blanquiazul Pablo Bengoechea se mostró positivo para lo que resta del campeonato.

"Es un campeonato atípico, el futbolista no se puede recuperar jugando cada tres días pero confiamos muchísimo en que este final de año Alianza puede llegar bien a todos los partidos", dijo el uruguayo quien agregó que "Estoy convencido que tengo un muy buen grupo de futbolistas y que el equipo va a lograr el objetivo".

Además, sorpresivamente afirmó que "Me agradó lo que hizo Alianza, al rival lo felicito", dijo Pablo Bengoechea pese a que Alianza Lima se vio superado en largos tramos del encuentro.

Finalmente, respondió a la consulta sobre si le interesaba algún jugador de Deportivo Municipal: "Es difícil contestarlo porque yo soy el técnico de Alianza, no quiero ni un jugador rival, quiero a los jugadores de Alianza. Yo me intereso por los futbolistas cuando hay mercado de pases, sino no", señaló Pablo Bengoechea.

