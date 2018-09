Bengoechea señala que nadie podrá hacer el trabajo de Mauricio Affonso

La lesión de Mauricio Affonso no ha caída bien en Alianza Lima y no porque no hayan variantes, sino que para el técnico 'grone', Pablo Bengoechea, nadie podrá hacer el trabajo del uruguayo en el campo de juego. Pues así lo confirmó en la conferencia de prensa que brindó este viernes, previo el encuentro con Real Garcilaso por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El atacante 'charrúa' ha sufrido un desgarro que lo alejará de los campos de juego por aproximadamente 3 semanas. "Affonso es un delantero referente, tiene mucha presencia de área, juega bien de espaldas y participa del juego. Sin embargo, va a entrar otro compañero que con sus características tiene que rendir de alguna forma. Lo hace Affonso nadie más lo va a poder hacer", declaró el técnico.

Asimismo, el estratega aliancista recordó la seguidilla de partidos que tendrá que afrontar el equipo, pues ya cuenta con dos partidos reprogramados, uno con Sport Boys y el otro con Deportivo Municipal. "Se sabe que se viene una seguidilla importante de partidos pero es imposible que todos los jugadores disputen todos los minutos, necesitamos de todo el plantel", agregó.

Sigue a los rivales

Pablo Bengoechea y todo el equipo aliancista necesitan ganar el Torneo Clausura para poder pelear en la final, pues el objetivo sigue siendo salir bicampeón a fin de año. "Siempre que Cristal pierda puntos va a ser importante para todos los equipos. Si los que van arriba pierden puntos va a ser mucho mejor para nosotros. Este domingo tenemos una linda oportunidad para sumar 3 puntos contra un rival que ha peleado el torneo durante los últimos años", finalizó.

