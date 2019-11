Pablo Bengoechea se refirió a su continuidad en Alianza Lima para el 2020 | VIDEO

Pablo Bengoechea volvió a Alianza Lima para esta temporada, pero ante la búsqueda de jugadores colombianos por parte del director deportivo Víctor Hugo Marulanda, hay dudas con respecto a su continuidad. En la conferencia de prensa de este viernes 1 de noviembre, Pablo respondió sobre su permanencia.

"Estoy muy a gusto en Alianza Lima. Firmé por un año y medio de contrato y tengo la intención de seguir en el club. En el caso de no continuar, estaré agradecido de trabajar aquí. Tengo contrato para el otro año, pero en Alianza tienen la opción de decirme que no continuo, no hay ningún tipo de cláusula", dijo Pablo Bengoechea.

Bajo el mando de Pablo Bengoechea, Alianza Lima contrató en esta temporada a los delanteros uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez. Con la llegada de los cinco o cuatro jugadores colombianos que están en observación, habrían grandes cambios para la temporada 2020.

Pablo Bengoechea cumple su segunda etapa en Alianza Lima. Llegó la temporada 2017 y fue campeón. El 2018 logró el subcampeonato. Tras la salida de Miguel Ángel Russo de la dirección técnica de Alianza a mitad del 2019, Pablo lo reemplazó.

