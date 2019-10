Pablo Bengoechea se refiere a Comizzo tras decir que algunos "mariconean y lloran" por los fallos arbitrales [VIDEO]

Pablo Bengoechea había dicho el domingo pasado que este martes 29 de octubre iba a responde a lo dicho por Ángel Comizzo tras el empate ante la Academia Cantolao. El estratega de Alianza Lima habló entre otras cosas sobre el próximo partido en el Torneo Clausura y de refilón se refirió a las declaraciones del técnico de Universitario.

"Yo hablo sobre el partido, cada uno es libre de opinar lo que quiera, sin ningún tipo de problema, es imposible que yo hable de las demás personas", fue lo primero que manifestó el Profe en la conferencia de prensa que brindó en las instalaciones del Esther Grande de Bentín

"No me siento aludido por lo que dijo, para nada soy así", agregó. Acto seguido el timonel del conjunto blanquiazul contestó a lo dicho por el gerente deportivo de la 'U', Jean Ferrari. "Lo tomo como chiste, todos vemos la realidad, todos vemos los partidos, ¿solo yo veo fútbol? Imagino que no".

Qué dijo Pablo Bengoechea sobre el 'Arequipazo'

"Obvio que hay que tener mucha fortuna para descontar rápido en una jugada que es falta pero se ve en televisión que es afuera del área, al árbitro se le hizo difícil y nadie lo ayudó. Federico (Rodríguez) ejecutó bien y después del segundo gol el equipo se adueñó del partido, ellos tuvieron un tiro libre que pegó en el palo pero Alianza dominó el juego. El tercer gol fue un premio enorme al esfuerzo, Arroé ganó un rebote, se apoyó con Quevedo que se la devolvió y Arroé hizo una definición espectacular", agregó.

Adrián Balboa tiene para 21 días y Riojas

"Riojas entrenó bastante bien hoy. A Balboa le va a llevar 21 días cicatrizar esa lesión que tiene, vamos a ver qué riesgos es capaz de soportar, hoy entrenó con normalidad. Sabemos que si se cae puede empeorar, vamos a ir viendo día a día, lo que opina el futbolista siempre es muy importante", manifestó Bengoechea.

Bengoechea confiesa que no pensó celebrar efusivamente ante Melgar

"Intento por todos los medios no llamar la atención pero fue algo sorpresivo y que me llena de felicidad por los jugadores. Los festejos del otro día fueron casi sin pensar, es algo que sale en el momento. Intento siempre que las cámaras se vayan con los futbolistas, ellos son los importantes pero lo del otro día fue emocionante y festejamos de esa manera, me queda agradecerles por la alegría que nos dieron el fin de semana".

Qué dijo Ángel Comizzo tras el empate ante la Academia Cantolao

“A Alarcón lo felicité en el clásico pero lo de hoy fue muy malo. Igual, no voy a andar llorando ni mariconeando por los rincones”, precisó el entrenador en conferencia de prensa.

