Pablo Bengoechea y la peculiar respuesta: ​"Si mi abuela tuviera ruedas..."

Pablo Bengoechea se vio claramente ofuscado tras la dolorosa derrota que sufrió Alianza Lima ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El técnico 'íntimo' no se calló nada en conferencia de prensa y respondió enfático a todas las preguntas de los periodistas.

Una de ellas, claramente lo incomodó mucho, ya que un periodista hizo una suposición sobre Alianza Lima.

"Si Emanuel Herrera estuviese en Alianza, capaz el resultado hubiese sido distinto", comentó el periodista. A lo que Pablo Bengoechea, respondió irónicamente lo siguiente:

"Si mi abuela tuviera ruedas, sería un carrito, pero no es. Yo no opino de los jugadores de otros equipos, cada uno contrata lo que puede, dependiendo su economía y el gusto de su entrenador. Nosotros contratamos los jugadores que Alianza podía, que eran de mi gusto para formar el plantel de este año. No hay excusas, jugamos horrible y merecemos todo tipo de críticas"

Luego agregó: "Somos un equipo que tiene que adaptarse a las diversas condiciones. No somos libres, no tenemos la economía libre. Nos tenemos que adaptar, eso no significa que con este plantel hagamos un campeonato malo como este"

