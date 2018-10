Pablo Bengoechea: "No creo que el plantel cargue con una mochila pesada"

Sigue adelante. Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, no cree que exista tensión en sus jugadores y el comando técnico por obtener el campeonato este año, como sí lo hubo en 2017. El técnico uruguayo está convencido de que su plantel seguirá luchando por conseguir el bicampeonato, a pesar de que el panorama está complicado.

Según Pablo Bengoechea su equipo está tranquilo y convencido de conseguir los objetivos que se han trazado. "No creo que el plantel cargue una mochila pesada [para lograr el bicampeonato], a diferencia del año pasado, en donde se notaba la presión y el ambiente era cargado por salir campeones. Este año hay ambición para lograr el objetivo, aseguró.

A pesar de la derrota ante Comerciantes Unidos, que los dejó cuarto con 10 unidades a cuatro del líder Melgar, Pablo Bengoechea siente que su equipo aún tiene chances de llegar a instancias finales. "Falta mucho. Tenemos que seguir jugando partidos. Recién vamos a ponernos al día para ver cómo quedamos. Lamentamos el resultado que obtuvimos ayer. Pero hay que estar preparado para el triunfo y la derrota", indicó el técnico 'charrúa'.

Finalmente Pablo Bengoechea se mostró un poco consternado con el cambio de localía de algunos equipos. "No es lo ideal que el partido ante Binacional se juegue en Juliaca. Lo normal sería que todos los equipos tengan la localía en las mismas condiciones en el Apertura y Clausura, pero nosotros no somos los encargados de eso. Vamos a preocuparnos de nuestro trabajo y nos adaptaremos a donde nos toque jugar. No es lo mismo jugar en Cajamarca que en Guadalupe, pero ya perdimos y no hay que lamentarse", sentenció.

