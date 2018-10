Pablo Bengoechea hizo comparación entre Alianza Lima y Barcelona

Los últimos 3 partidos para Alianza Lima no han dejado un saldo favorable de cara a la lucha por el título del Torneo Clausura. Fueron 2 derrotas, ante Comerciantes Unidos y Deportivo Municipal y luego un empate ante Sport Boys. En estos 3 partidos se ha hablado, y mucho, del juego mostrado por los blanquiazules, por lo que Pablo Bengoechea habló respecto al tema.

El único perfecto fue Barcelona

"A mí me molesta cuando se juega mucho para atrás, no creo que esa sea una tenencia de balón adecuada. Yo creo que hay que tener la pelota mirando al rival, la perfección fue el Barcelona y nosotros no vamos a serlo. Pero el camino es tener el esférico para poder marcar. Está muy bien que digan que debemos elaborar más pero, ¿quién no quisiera eso?", afirmó Pablo Bengoechea en ESPN.

Melgar, el próximo objetivo

"La intención es hacer un buen juego ante Melgar y acercarnos a la cima del Clausura, pues un triunfo nos dejaría a dos puntos. Si bien creo que ellos vienen jugando bien, se les ha dificultado las cosas en casa porque han ganado partidos sobre el final. Se han reforzado muy bien y son merecedores de la posición que ocupan, pero la responsabilidad en este duelo la tiene Alianza. No somos favoritos porque acá todo es muy parejo, pero en Matute somos fuertes y creo que tenemos más posibilidades", finalizó el técnico uruguayo.

Alianza Lima vs. Melgar será el duelo clave del fin de semana para la pelea por el título del Clausura. El partido arrancará a las 4 pm y una victoria blanquiazul los pondría, con 14 unidades, a dos de la cima.

LEE ADEMÁS