El alejamiento de Pablo Bengoechea de Alianza Lima fue una señal más de que las cosas no estaba nada bien en el club victoriano. Fue en marzo pasado, y más de ocho meses después, el entrenador uruguayo recordó su partida de la institución.

“Este año trabajé en Alianza Lima hasta marzo y no me sentí cómodo. Creí que mi voz no se escuchaba, por eso di el paso al costado”, señaló el ‘Profesor’, antes de explayarse sobre sus planes a nivel profesional, en entrevista con el medio uruguayo Padre y Decano.

En ese sentido, Bengoechea admitió que aceptó ser el director deportivo de Peñarol, en caso la lista conformada por Mario Colla y José ‘Chumbo’ Da Silva, gane las elecciones en el club uruguayo.

“Me comprometí a que si ellos ganan, quedarme los tres años en Uruguay, ponerle una pausa a mi trabajo de entrenador para estar encargado junto a otras personas que tienen que estar en el club de la parte fútbol”, afirmó el estratega de 55 años.

Identificado plenamente con Peñarol, Bengoechea remarcó su disponibilidad para los ‘Manyas’ en el plano deportivo. “Estoy disponible para lo que Peñarol crea conveniente, siempre y cuando charlemos, me digan lo que pretenden de mí, y se respete lo que pienso. No voy a estar en un lugar donde no se hagan las cosas bien”, acotó.