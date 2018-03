Pablo Bengoechea: "Estamos en deuda en la parte ofensiva"

Alianza Lima enfrenta a UTC de Cajamarca en Matute este miércoles 21 de marzo a las 8 de la noche. El encuentro será el cuarto duelo de los íntimos en condición de local, que es la gran deuda en esta temporada porque no han podido ganar en casa, y a eso se le suma la poca efectividad de sus delanteros en el Torneo de Verano. Pablo Bengoechea habló en la previa del partido y reconoció las carencias en ofensiva en estas fechas.

"Tenemos esperanza, en lo que va del año hemos tenido diferentes formas de jugar, defensivamente el equipo no ha estado mal, creo que estamos en deuda en la parte ofensiva y esa es la mayor preocupación que tenemos. Tuvimos un partido en el que cometimos errores que nos costaron carísimo que fue ante Comerciantes Unidos y eso es lo que tenemos que evitar, pero creo que no es tan difícil mejorar eso", explicó Pablo Bengoechea.

El juego colectivo es otra de las deudas de Alianza Lima, y en este tema, Pablo Bengoechea no se mostró tan alarmado por, ya que confía en mejorar con el correr de los partido. "No queremos jugar como el Barcelona porque no tenemos esos futbolistas, pero tenemos jugadores que pueden rendir muy bien en el torneo local y podemos ser protagonistas. En el torneo internacional es diferente y nos tenemos que acomodar", finalizó.

LEE ADEMÁS: