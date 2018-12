Pablo Bengoechea: "Alianza Lima puede ganar sin llegar a los penales"

Alianza Lima visitará este jueves a las 8 de la noche a Melgar en el partido de vuelta de la semifinal del Torneo Descentralizado 2018. El ganador clasificará a la final y un empate hará que el clasificado se defina mediante los penales. Esta opción no es la que gusta al técnico íntimo Pablo Bengoechea.

Podemos clasificar sin tener que ir a los penales. Pero será un partido diferente que empieza igual para Alianza Lima y Melgar. No creo que sea un encuentro como el que se disputó en Matute, donde Melgar nos sacó ventaja con tres goles y que luego se logró empatar, indicó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa previa a la semifinal.

Primero consulta

En caso se tenga que llegar a la definición por penales, situación que no es del agrado de Pablo Bengoechea, el técnico uruguayo afirmó que ya tiene a los futbolistas elegidos para esta instancia, pero antes preguntará. "Si se da el caso, suelo preguntarles si se sienten confiados. Particularmente no me gusta la definición por penales, pero las reglas son así".

