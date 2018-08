Osvaldo Piazza a EL BOCÓN: "La 'U' resurgirá"

El hincha de Universitario de Deportes quiere, respeta y no olvida el trabajo que hizo el extécnico de argentino Osvaldo Piazza durante los dos periodos que estuvo a cargo del elenco crema. Primero, ganado el título nacional en 1998 y segundo en 2002, donde no pudo repetir el plato. Sin embargo, con un equipo equipo joven logró lo que parecía imposible: campeonar

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El Bocón conversó vía telefónica con Osvaldo Piazza desde Argentina en una semana especial para Universitario, ya que celebra sus 94 años de vida institucional y jugará el clásico este sábado ante Alianza Lima.

¿Qué sensación le produce cuando le nombran Universitario?

Yo le tengo mucho cariño. Es un club que me dio alegrías, sentimientos. El tiempo que estuve allí fueron los mejores de mi vida no solo a través de resultados, sino por la aceptación de la gente y el cariño que me brindó desde que llegué. Yo sé que la situación en la que está actualmente es complicada, pero va a resurgir porque es un club grande. El hincha se merece cosas buenas y que este cumpleaños sirva para hacer las cosas bien. La 'U' siempre estuvo en lo más alto.

¿Por qué cree que la 'U' no anda bien?

El tema económico influye . En aquellos años había buenos sponsors y eso sostenía a la 'U'. Luego hubo muchos factores que hicieron que hicieron que baje su nivel. El hincha tiene que empujar para que el club salga de esta crisis. Cuando yo estaba se le daba a los chicos lo mejor para que sean los mejores futbolistas profesionales. Entrenaban muy duro en Campomar , pero teniamos claro que no todos llegaban.Además, vivian en el Lolo Fernández y se les educaban para que sean personas de bien y responsables.

¿Le hubiese gustado estar más tiempo?

Yo tuve un respaldo enorme de parte de Alfredo Gonzáles, dirigentes e hinchas. Siempre respeté eso, En ese momento Alfredo fue claro con ese tema de mi continuidad. Las cosas solas no se hacen. Se necesita la ayuda de todos. Yo estoy agradecido por el tiempo que estuve en la institución.

¿Qué le dejó la 'U' aparte del título?

Le dejé ocho jugadores jóvenes que salieron campeones. Uno puede promover chicos, pero hacerlos campeones es otra cosa. Eso tiene un valor enorme. Quizás no progresaron en el nivel que se esperaba , pero son cosas que a uno le quedan muy adentro.

¿Qué otras cosas le pasó?

Lo de Eduardo Esidio. Hubo gente muy mala que me criticaba porque le di la oportunidad que sea campeón con nosotros. ¡Qué suerte que no reaccioné a esas criticas! Averiguamos sobre su enfermedad con el profesor Vasallo para asesorarnos porque la desconocíamos. Mira lo lindo que es el fútbol, que nos termina dando el campeonato y se convierte en el goleador. Habíamos logrado más que un título con los chicos que demostraron estar en un nivel para ser campeones . Yo lo tengo presente a él, porque vivía un momento complicado por las críticas.

El actual técnico de la 'U' se quejó de contar con un plantel joven...

Él lo habrá dicho por algo.Yo no puedo meterme ahí, no me corresponde. Yo soy muy respetuoso del director técnico educador. Hay que dejarle un mensaje que apoye a los chicos. Por supuesto, en el fútbol no todos son glorias y títulos, sino hay que acompañarlos con el tema psicológico. Pretendemos que la escuela les de todas las herramientas hasta cuando seam viejo.

¿Cómo fue la celebración tras ganar el título ante Cristal?

Estaba contento porque quien nos dio el triunfo fue Eduardo Esidio. No solo termina goleador, sino se cobró su revancha saliendo campeón. Me dio mucha alegría porque demostró toda su capacidad.