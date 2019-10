Óscar Vílchez tras el 7-0 de Binacional: "Es inhumano jugar a 4 mil metros, con una lluvia terrible y a 4 grados" | FOTO

El partido entre Binacional y Alianza Universidad en Juliaca abrió la fecha 12 del Torneo Clausura y el 'Poderoso del Sur' goleó 7-0 al conjunto de Huánuco. El marcador que se presentó en el Guillermo Briceño ha sido el más amplio en lo que va de la Liga 1 y ha quedado como la mayor goleada del 2019.

Yo sé que a muchos no les interesa, porque se mueven otros intereses, pero somos seres humanos, no se olviden de eso. Hemos jugado a casi 4 mil metros de altura con una lluvia terrible y a 4 grados. Si eso no es inhumano, díganme por favor qué es. — Oscar Vilchez (@NekaVilchez) October 18, 2019

Luego del partido, el volante de Alianza Universidad, Oscar Vilchez, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su malestar por lo vivido en Juliaca y mencionó las condiciones de la provincia como la altura, la lluvia y la temperatura.

"Yo sé que a muchos no les interesa, porque se mueven otros intereses, pero somos seres humanos, no se olviden de eso. Hemos jugado a casi 4 mil metros de altura con una lluvia terrible y a 4 grados. Si eso no es inhumano, díganme por favor qué es", escribió el exjugador de Alianza Lima.

Alianza Universidad se quedó con 15 puntos en la casilla once de la tabla del Torneo Clausura, mientras que Binacional se mete a la pelea del campeonato ya que suma 20 puntos.

