Óscar Vílchez revela que lo confunden con Carlos Vílchez, la 'Carlota'

Luego de haber dejado Alianza Lima, Óscar Vílchez ha publicado una increíble anécdota. Y es que al exblanquiazul lo confunden en la calle con su hermano, Walter Vílchez, quien también jugó para el conjunto de La Victoria y, de manera increíble, hasta lo confunden con Carlos Vílchez, la popular 'Carlota'.

"Amiguitos. Yo no soy Walter Vílchez, el popular Pacho, es mi hermano. Tampoco soy Carlos Vilchez, la popular Carlota es un gran cómico peruano. Si me van a pedir una foto, mínimo que sepan quién soy, para que no me hagan sufrir de esa manera", publicó 'Neka' en sus redes sociales.

Tras dejar Alianza Lima, Óscar Vílchez se convirtió en nuevo jugador de Alianza Universidad, quien ha armado un ataque demoledor con Cristian Bogado (exUnión Comercio) y Robinson Aponzá, quien en su momento fue el goleador del Torneo Descentralizado.

'Neka' se fue de Alianza con los campeonatos del 2003, 2004 (bicampeonato ante Sporting Cristal) y el de la temporada 2017 bajo el mando de Pablo Bengoechea.

