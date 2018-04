Oscar Hamada aclara el mal momento futbolístico de Universitario

Aclara el momento. Oscar Hamada, presidente de la Comisión Técnica de Menores de la ‘U’, miembro de la Comisión de Fútbol y Secretario Técnico de la crema se defiende de ciertas acusaciones periodísticas que lo sindican como culpable de la ruina económica y el mal momento futbolístico de Universitario.

“A mí me culpan hasta de los malos resultados del primer equipo cuando no tengo nada que ver. Yo estoy en menores y juveniles que después de cuatro años salimos campeones en las divisiones menores. No estoy en el primer equipo”, dijo Hamada.

El 'Chino' sostiene que hay gato encerrado y que hay gente que lo quiere lejos del Monumental. “No sé que pretenden disparando en contra mía. Pedro Troglio va a seguir en la medida que los resultados mandan en el fútbol”, indicó el técnico Hamada.

Por otro lado, aseguró que la 'U' hizo un buen partido hasta antes del autogol. "El autogol nos complicó la vida. Nos perjudicó porque hizo que San Martín se vaya con todo. Ahora hay que ganar el Clásico y creo que si lo hacemos puede ser un gran envión anímico para revertir la cosa".