Óscar Córdoba propone a exDT de Universitario para dirigir a Colombia

La selección de Colombia aún se encuentra a la espera de encontrar técnico de cara a la Copa América 2019. José Pekerman cumplió su ciclo de 6 años y, de momento, Arturo Reyes es el DT interino. Sin embargo, el legendario Óscar Córdoba dio a sus 2 favoritos para ser el nuevo estratega cafetero.

Un conocido en la 'U'

"Una cosa es quién crees y otra quién desearías. El creer es muy difícil porque hay un abanico muy grande y no sabemos qué esté pensando nuestra Federación, a mi me encantaría que fuera por ejemplo un Reinaldo Rueda, o un Luis Suárez", dijo Córdoba sobre el extécnico de Universitario de Deportes, quien no tuvo un buen paso por el cuadro crema.

Luis Fernando Suárez es recordado por su mal paso por Universitario, donde obtuvo un saldo de 3 victorias, 6 empates y 8 derrotas.

Además, Óscar Córdoba habló sobre los amistosos de Colombia ante Argentina y Venezuela: "El desempeño y los resultados que dejaron los amistosos fueron buenos, me parece que se le dio oportunidades a algunos chicos que no teníamos en el radar jugando ya con la selección, pero que nos permitió tener más o menos claro qué le pueden aportar", agregó.

