A Omar Merlo le da igual el rival a enfrentar en la final de los Play-Offs

Ya sin opciones para pelear por el título del Torneo Clausura a falta de tres fechas, en tienda de Sporting Cristal ya empezaron a mirar los Play Offs. El defensa Omar Merlo aseguró no tener preferencia en el posible equipo a enfrentar en la final, pues el rival podría ser de altura o llano.

"Cualquier rival que nos toque enfrentar en la final, sabemos que va a ser duro. No se puede regalar en una final, no tenemos preferencia, el que llegue será por mérito propio y nosotros trataremos de ganar para cerrar un buen año", indicó Merlo para radio Ovación.

"Siempre se ve un Cristal que quiere ser protagonista y estamos contentos con lo que estamos realizando. Tenemos que prepararnos de la mejor manera para estar al cien por ciento en la final, así que seguiremos afinando cosas", agregó.

SU LUGAR FAVORITO

Además, el defensa chileno contó estar feliz en el conjunto celeste por la forma como lo han tratado y reveló que le gustaría quedarse por mucho tiempo más.

"Estoy muy bien, me han tratado muy bien desde que llegué y por qué no quedarme mucho tiempo. No sé si en otro lugar estaré mejor que acá. Tenemos la Libertadores por delante, queremos cerrar el año siendo campeones", finalizó.