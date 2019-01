Oblitas sobre Benavente: "Hay que tener cuidado con menospreciar las ligas"

Muchos cuestionamientos es lo que ha generado el fichaje de Cristian Benavente. Si bien es cierto que tras su incorporación al Pyramids FC va a tener una mejora importante en lo económico, veremos si también le genera aportes positivos desde lo futbolístico.

"Hay que tener cuidado con menospreciar las ligas, como la de Egipto, que no conocemos. Hay que respetar las decisiones de los jugadores", dijo Juan Carlos Oblitas para Movistar Deportes.

Cabe recordar que Cristian Benavente conversó con el Diario AS y reveló detalles de la operación que finalmente lo llevó a fichar por Pyramids FC: "Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mí, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí", afirmó el 'Chaval'.

"Espero estar feliz aquí, contento. Quiero aprender, adaptarme rápido. Siempre que vas a un sitio nuevo, a un país nuevo, tienes que aprender cosas. Me gustaría hacer cosas importantes y dar alegrías a mi nuevo club", agregó el jugador de la selección peruana.

