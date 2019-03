Oblitas: "Agustín Lozano dice que la situación económica de la FPF es terrible"

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas señaló que Agustín Lozano, presidente de FPF, mencionó que el máximo ente del fútbol en el Perú psa por un momento terrible debido al déficit económico que se registra.

“Según el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, la situación financiera de la Federación es terrible, esto en palabras del mismo señor Lozano”, indicó Juan Carlos Oblitas en entrevista a El Comercio. Esta no es la única declaración fuerte del exfutbolista y entrenador de la selección peruana, ya que mencionó otros detalles.

"He visto a comienzos del 2015 a Hécto Becerril, ya después he visto también a Javier Velásquez Quesquén saliendo de la FPF. A la congresista Marisol Espinoza me la presentó el mismo Edwin Oviedo cuando esta salía de su oficina". La presencia de estos parlamentarios, se debería a la situación legal de Edwin Oviedo y las azucareras en el norte del Perú.

