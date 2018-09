Nolberto Solano habla de Jean Pierre Rhyner y asegura la Selección es abierta

Nolberto Solano no solo celebró la conquista de la hinchada de la Bicolor en los Premios The Best, sino también, quiso aclarar sobre la supuesta renuncia del defensa suizo con raíces peruanas, Jean Pierre Rhyner. El asistente técnico de la Selección Peruana afirmó que nadie tiene el puesto comprado y que la bicolor es abierta.

“Ricardo (Gareca) siempre ha dicho que quiere contar con los jugadores que quieran estar en la Selección. Nadie tiene prometido nada, esta Selección es abierta. El que está haciendo las cosas como tiene que hacerla, siempre estará en mención”, declaró Solano desde Londres en entrevista con RPP Noticias.

El 'Maestrito' señaló que Rhyner debe pasar varias etapas para jugar en la bicolor, una de ellas es conversar con Ricardo Gareca en Europa. "Ricardo (Gareca) no le cierra las puertas a ningún jugador", expresó uno de los asistentes técnicos del equipo de todos. "Felicito a la hinchada de la Selección por tremendo logro. Da a las claras del cariño y amor del hincha por la Selección", comentó.