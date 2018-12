Un uruguayo y un chileno serían los refuerzos de Universitario

Universitario de Deportes ya aseguró en renovar a casi todo el plantel de cara al 2019, salvo las partidas de Diego Manicero y Arquímedes Figuera. Por ello, Nicolás Córdova debe buscar nuevas opciones para reforzar al conjunto crema y hay dos nombres que asoman para llegar en la siguiente temporada.

Opción para el ataque

El primero es Nicolás Maturana, chileno que no seguirá en Colo Colo tras ser 'borrado' por Mario Salas, quien ha decidido no contar con él: “Conversé con Marcelo (Espina) y le pregunté si Mario (Salas) contaba conmigo en el club. Me dijo que no, que traerán dos jugadores en mi puesto. Estoy sorprendido, pero cada técnico toma su decisión”, indicó Nicolás Maturana a Radio Agricultura, dejando en claro que no seguirá en Colo Colo luego de dos temporadas en el club.

Punto importante, Maturana y Córdova se conocen desde la etapa en Palestino, durante las temporadas 2015 y 2016. Volante creativo que puede jugar por los extremos, podría arribar a Universitario a sus 25 años.

Solidez defensiva

Bien se sabe que un punto débil en el conjunto crema es la zona defensiva. Por ello, quiere apelar a la garra charrúa para el 2019 y un nombre está circulando: Alejandro González. El uruguayo de 30 años, con 1.83 m de estatura y con una gran carrera, incluso siendo capitán y figura en Peñarol puede sumarse a Universitario para ser el quinto extranjero.

LEE ADEMÁS