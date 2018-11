Nicolás Córdova ya tendría al reemplazo de Quintero para Universitario

El tema de Alberto Quintero es otro de los puntos que debe decidir la dirigencia de Universitario de Deportes. Entre los dirigentes y el propio técnico Nicolás Córdova hay consenso para renovarle, sin embargo, el problema es económico. Se ha elevado a 200 mil dólares porque el jugador ha destacado, lo pretende Sporting Cristal y Alianza Lima,

En el préstamo por 'Negritillo' durante el 2017, los merengues tuvieron serios problemas para desembolsar las cuotas del préstamo a Lobos BUAP (dueño de los derechos deportivos ), en esa oportunidad eran 100 mil dólares e incluso su agente Edgardo Carles tuvo que llamar en algunas ocasiones a los funcionarios de Universitario de Deportes para hacer el pago.

Quintero fue convocado a la Selección de Panamá, estuvo cerca de jugar el Mundial de Rusia, pero se lesionó en los amistosos previos a la Copa del Mundo. Sin embargo, sigue siendo seleccionado y por tanto, su cotización se ha elevado considerablemente. Sin embargo, Nicolás Córdova ya le dijo a los directivos que si no logra cerrar los números con el representante de Alberto Quintero, él no se haría problema de traer un extremo en el fútbol chileno y ese sería Nicolás Maturana, de 25 años, relegado en Colo-Colo y amigo personal de Córdova. "Yo no me hago problemas. Si no cierran los números para renovar a los que están, buscaremos alternativas de acuerdo a la economía del club", ha manifestado Córdova a un alto directivo del club.

Se supo que la llegada de Maturana es más factible porque se trata de un jugador que espera tener continuidad y en el 'Cacique' no la ha tenido durante el presente año, además, Colo Colo lo daría solamente con el pago de su sueldo mensual.

