Nicolás Córdova y una encrucijada que lo tuvo muy preocupado

Un día movido vivió la interna de Universitario de Deportes en la práctica matinal de Campo Mar donde el técnico Nicolás Córdova estuvo en una encrucijada. Si trabajar el equipo para enfrentar a Ayacucho este sábado 29 o trabajar un once para enfrentar este miércoles a Unión Comercio.

El técnico chileno inició la jornada con sus jugadores viendo el video del duelo con los ‘santos’, corrigiendo algunos errores y dando a conocer detalles para evitar ser sorprendido en pelota parada. Se le observaba tranquilo apesar del fuerte resfrío que no lo deja por el clima cambiante de Lima.

Sin embargo, al promediar las 10 de la mañana, Córdova recibe una llamada que lo hizo saltar hasta el techo de la bronca. Se enteró de la existencia de “un comunicado del señor Matute que aseguraba que la crema debía presentarse a jugar hoy ante Unión Comercio en el Monumental a las 8 de la noche a puerta cerrada”. ¿Qué?. Fue lo primero que se preguntó, sonriendo y con mucha preocupación.

Córdova mortificado timbró a su entorno directriz y habló con Carlos Moreno a quien le pidió averiguar del tema en Videna. De paso y por las dudas, le dijo a su plantel de jugadores que quería que concentren en el Hotel Sonesta. “Ante esta incertidumbre y pase lo que pase, nosotros concentramos”, decidió en el camino el técnico ‘mapocho’ mortificado porque le estaban cambiando su plan de trabajo semanal de cara al duelo del año ante los ‘Zorros’ en Ayacucho.

Por la tarde, Córdova recibió la confirmación del administrador Carlos Moreno que no se jugaría. “La Ascociación programó nuestro partido ante Comercio para el sábado 13 de octubre, a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional. El documento se lo enviamos a la Federación y yo mismo hablé con el presidente Oviedo y me dijo que no habría problemas para que se cumpla esa reprogramación”, dijo Moreno en Radio Ovacíon.