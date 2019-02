Nicolás Córdova y su trabajo táctico para hacer más fuerte a Universitario

Universitario de Deportes vuela en Campo Mar con una práctica donde se buscó mucha exigencia y precisión en la gestación de tres cuartos de cancha para adelante, en los servicios cortos y largos, en la triangulación, ataque directo, definición, malabarismo y sincronización en las salidas desde el fondo. Nicolás Córdova exigió al máximo a Brayan Velarde y Nelinho Quina, quien reemplazará al lesionado Guillermo Rodríguez en la zaga central ante César Vallejo en Trujillo. Además, tendrían minutos de juego, Gary Correa, Nelson Cabanillas, ‘Canchita’ De la Cruz y Nelson Cabanillas.

Incluso el plantel merengue hasta trabajó con pelotas de tenis y ejercicios físicos. Por cierto, el uruguayo Guillermo Rodríguez hizo trabajos físicos con el grupo y después trotó alrededor del campo de juego.

GRITOS DE SALIDA...

La práctica crema se inició al promediar las 8 y 45 de la mañana. No fue a puerta cerrada. Córdova exigió coordinación y exactitud para la entrega de pases. Es que no soportar perder balones, porque su intención es ser protagonista desde la posesión. Por ello los gritos específicos eran para el fondo, donde no quiere más errores, por ello, el pedido fue directo a Velarde. “Brayan (Velarde) acá tiene que ser el pase, al pie, corto o largo. Si rompes, hazlo con servicio largo en salida”, le sugirió el técnico al Sub 20 que arrancaría ante el ‘Poeta’.

Después los gritos para Horacio Benincasa, quien participó de lateral izquierdo y el ‘10’ Pablo Lavandeira. “La idea es no tener tiempo, espacio sino movernos rápido. Salen los jugadores y presiono con dos puntas”, aplaudiendo un remate de Pablo Lavandeira que pegó en el travesaño. “Vieron, no es difícil una pared rápida”, les dijo Córdova quien también felicitó la definición de Paulo De La Cruz o las dos atajadas de José Carvallo y Patrick Zubczuk ante Germán Denis y ‘Canchita’.