Nicolás Córdova y su gran preocupación ante el Pirata

Universitario de Deportes tiene claro en Campo Mar una advertencia del técnico Nicolás Córdova: La zaga central que hasta el momento no da seguridad y que este viernes enfrentará a Piratas FC con Luis ‘Pana’ Tejada en ofensiva.

La ‘U’ arrancó el sueño de la estrella 27, con la zaga de Junior Morales y el uruguayo Guillermo Rodríguez. Córdova considera que son los jugadores más adecuados para el puesto, dejando a Nelinho Quina y Werner Schuler como variantes. ¿Y Brayan Velarde?. No lo llevó ni de paseo a Moyobamba y todo hace suponer que no le da la confianza del caso, pese a que el juvenil viene de disputar un torneo Sudamericano con la sub 20.

Trascendió que el técnico pidió orden y atención en el sector defensivo tras observar el triunfo de su rival-Pirata FC- sobre Real Garcilaso. “No debemos cometer distracciones infantiles que provocan goles absurdos”, se le escuchó decir al técnico chileno a sus jugadores, a quienes le pidió mucha concentración sobre todo, porque deberán cuidarse de los contraataque que seguramente buscarán los Piratas.

El técnico chileno observó el lunes a su rival de la Fecha 2 de la Liga 1 y sabe que el cuadro recién ascendido tiene jugadores de buen pie y juego aéreo como para complicar a la crema. Es por ello, que no quiere distracciones, ni exceso de confianza en la línea defensiva. Esto en alusión al gol de Jesús Rabanal que fue producto de un pivoteo del delantero Sebastián Gularte que descolocó a todo el sector defensivo crema.

ATENTOS CON EL ‘PANA’.

Córdova sabe que Pirata será complicado porque tiene jugadores de buen pie y complicados como Luis Rejada. Por ello, quiere mayor seguridad y atención en el fondo.