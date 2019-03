Nicolás Córdova y el objetivo de ganarle a Alianza Universidad

Nicolás Córdova, aseguró que Universitario de Deportes ya piensa en Alianza Universidad y no en el clásico que se jugará en abril. Además, precisó que buscará ganar todo lo que se le venga con la crema.

“Nunca he dicho que con 7 puntos en los tres partidos antes del clásico me conformo. No estoy pensando en el clásico, estoy pensando en el partido de este sábado”, dijo el técnico chileno quien se refirió de la derrota con los mistianos que dejó más que un dolor de cabeza.

EL MÁS BAJO DE TODOS

“A nadie le gusta perder, los jugadores han rápidamente absorbido la derrota. Es importante trabajar en función de lo que no se hizo bien, perdimos el balón, ellos hicieron un mejor trabajo, no aprovechamos las oportunidades que creamos”, indicó y expresó que el duelo fue muy apretado pero “estuvimos más pasivos de lo normal pero ya dimos vuelta a la página y nos hemos preparado de la mejor manera para el partido del sábado. Contra Melgar ha sido el partido más bajo que hemos tenido, era un rival de muy buen pie, el partido fue apretado”, consideró Córdova.

PALMAS PARA EL ‘MUDO’

La presencia del ‘Mudo’ Alberto Rodríguez en las prácticas es algo por destacar y aplaudir después de la operación al tendón de Aquiles de la pierna derecha.

“Alberto (Rodríguez) lleva recién tres días con nosotros, desde ahora la recuperación pasa más por él, todos los jugadores tienen tiempos distintos para recuperarse. Esperamos que se pueda poner de muy buena manera”, apuntó.

MOLESTA LA BOLSA

La Bolsa de Minutos fue tocada por el técnico crema. “No sé para qué es esta regla, yo llegué cuando ya estaba. Si la idea es sacar más jugadores, los jugadores buenos salen por sí solos. Si es por la selección sub 20, no se clasificó al Mundial, así que tampoco va por ahí. Tener 5 extranjeros y hacer jugar 4 también es condicionante porque quita la posibilidad de hacer jugar a alguien que tiene contrato”, dijo el DT