Nicolás Córdova: "Venimos siguiendo a Succar desde hace tiempo"

Lo quiere pero es de otro equipo. Nicolás Córdova se refirió una vez más a la posible llegada del delantero de Sporting Cristal, Alexander Succar a Universitario para que acompañe a Germán Denis y Anthony Osorio en el ataque merengue. Sin embargo, el estratega chileno sabe que tienen que negociar con la directiva cervecera.

"Alexander Succar es un jugador que siguiendo hace tiempo. Hay situaciones que se tienen que destrabar, no tenemos respuesta de si están cerca o lejos. Succar pertenece a Sporting Cristal, así que son ellos los que tienen que darnos los términos si se abre algún trato", comentó Córdova en conferencia de prensa.

Asimismo, según las últimas informaciones, el delantero de la selección peruana también estaría sonando en tienda 'poeta', pues 'Chemo' del Solar lo quiere en Cesar Vallejo para esta temporada. "Él es un jugador importante pero no está bien que hablé de él cuando tiene contrato con Sporting Cristal. Ha sido seguido como muchos otros. No puedo hablar de un jugador que está bajo contrato, no es justo ni para él ni para la gente que tengo aquí", agregó.

Finalmente, otro que está en mente de Nicolás Córdova por segunda vez es Diego Manicero, quien dejó de pertenecer al club en diciembre de 2018 pero que ahora confirman que lo vienen siguiendo en las oficinas de Ate.

TAMBIÉN LEE