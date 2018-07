​Nicolás Córdova: "Mi equipo no sabe reaccionar cuando lo golpean"

Tras la ajustada victoria ante Binacional en la fecha pasada, el hincha de Universitario de Deportes se ilusionó con que, por fin, su equipo agarre una buena racha. Sin embargo, en su visita a Sport Rosario el cuadro crema se 'comió' una goleada y el fantasma del descenso volvió a aparecer.

Nicolás Córdova, entrenador de la 'U', fue muy crítico con el accionar de su escuadra. "Creo que este equipo, lamentablemente, aún no tiene la capacidad de reaccionar ante un golpe. En eso tenemos la obligación de trabajar", comentó a la vez que lamentó las ocasiones de gol que fallaron.

"En el primer tiempo hicimos muy buenas cosas. Lamentablemente no hicimos los goles. Esto se gana con goles. Uno puede proponer una idea, pero si no los haces no te sirve de nada. No quiso entrar el balón", apuntó.

Pese a esta nueva derrota, que mantiene a Universitario en los últimos puestos, Nicolás Córdova se mostró optimista en revertir esta situación, sobre todo por lo que mostró su equipo en el primer tiempo en Huaraz.

"A medida que podamos jugar en el nivel que se jugó el primer tiempo, tenemos muchas posibilidades de ganar. Si jugamos como en el segundo tiempo, muchas posibilidades de perder", aseveró el chileno.

"Vamos a trabajar el doble para salir de esta situación. Sabemos el esfuerzo que hacen (los hinchas) para venir tan lejos y ojalá podamos demostrar que sí somos capaces de sacar a la 'U' de este momento", concluyó.