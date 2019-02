Nicolás Córdova y el dato que le dio Gareca sobre el futbolista peruano

El director técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova reveló una información brindada por su colega, el DT de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien aseguró que el futbolista peruano "no es flojo".

Dicha reunión entre el ex y actual técnico de los merengues se dio el año pasado y allí el Tigre señaló que al elemento local solo hace falta que le "arranquen el motor" para que después puedan jugar en cualquier circunstancia o lugar.

"Es algo que conversé con Ricardo Gareca el año pasado. Existe la percepción de que el futbolista peruano es flojo, pero no es así. Gareca me dijo algo al respecto", manifestó el estratega chileno en una entrevista con el diario Gestión.

"Que el jugador peruano “necesita que le arranquen el motor. Y cuando lo hacen, no hay vuelta atrás”. Lo pones a jugar a la 1 p.m., y juega, lo pones en altura, y corre. Es alguien que necesita mucho estímulo pero que sí tiene disposición", reveló el timonel crema.

Córdova: "El fútbol peruano es el espejo del país"

"Siempre he dicho que el fútbol es el espejo del país. El fútbol peruano va en la misma dirección en la que va el país: no quiere gente corrupta, que tenga un buen funcionamiento, que se juegue en horarios adecuados. Pero los cambios no son de un día para otro. Se necesitan a veces hasta décadas, pero se va en esa vía", sentenció.

