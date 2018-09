Nicolás Córdova: Sus errores y cuestionamientos en Ate

Dicen que los resultados mandan y los cuestionamientos se dan producto de los errores en este Universitario de Deportes con Nicolás Córdova, quien perdió en Ayacucho y está en agonía. El chileno está con ‘roche’, perdiendo crédito por los malos resultados y decisiones para armar un once que el jueves se juega todo ante los wankas.

Desde el 15 de junio que ‘Nico’ Córdova asumió el cargo, han pasaron tres meses y días pero no encuentra un once ideal e incluso hubo improvisaciones por lesiones. La línea defensiva es el punto más flojo y se sigue insistiendo con Schuler-Benincasa, cuando el juvenil Brayan Velarde pide a gritos minutos de juego.

La lesión de Aldo Corzo hizo que Córdova busque un reemplazo. La opción natural es José Zevallos, otro seleccionado sub 20, o Junior Morales pero el técnico sigue improvisando con el volante Javier Núñez.

“Sabemos que no es su posición pero era de los posibles jugadores que podían estar ahí, ya habíamos probado otras alternativas y no hemos estado satisfechos. Lamentablemente no estuvo a la altura de lo que venía trabajando”, dijo en su defensa Nicolás Córdova.

La generación de fútbol no es limpia para que Germán Denis pueda definir e incluso, el argentino tiene que pelear cada balón con las defensas rivales. No se encuentra una posición adecuada para Pablo Lavandeira, a quien lo sacrifica haciéndolo marcar cuando el uruguayo es más generador de fútbol junto con Diego Manicero. Y sin duda, Alberto Quintero tiene que volver al once titular porque la ‘U’ necesita desequilibrio.