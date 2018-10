​Nicolás Córdova cree que Cristal mereció al menos el empate frente a Universitario

¿Hace mal un entrenador, cuyo equipo ganó, cuando reconoce que el rival lo superó en algunos pasajes del encuentro? ¿Es desatinado de su parte aceptar que el adversario no debió quedarse con las manos vacías o es un acto de honestidad? Para Nicolás Córdova es lo segundo: el chileno admitió que Cristal no debió perder ante Universitario, al menos no por lo que hizo en el segundo tiempo.

"Nosotros sabíamos que a Cristal le cuesta cuando le quitas campo. Pudimos neutralizar sus transiciones rápidas. En el segundo tiempo nos costó porque ellos adelantaron líneas, pero hicimos un partido correcto. Pienso que ellos merecieron algo más sobre el final", señaló el chileno a Gol Perú.

El estratega crema también destacó el cambio de mentalidad que se ha producido en sus pupilos. Ahora creen más en sí mismos, asegura Córdova.

"Cuando llegamos encontramos a un grupo alicaído. Con tiempo les hicimos creer en sí mismos. Jugar en un grande como la 'U' no es para todos, requiere mucha personalidad. Hemos dado un salto en lo anímico", apuntó.

"El grupo está más sólido. Los jugadores creen más en sus cualidades y brillan con luces propias. Hemos dado un salto de calidad", aseveró Nicolás Córdova.