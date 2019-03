Nicolás Córdova sorprende: "Andy Polar es el mejor jugador que he visto"

No cabe duda alguna que Andy Polar es una de las máximas figuras, desde el 2018, de Deportivo Binacional, equipo que venció este último fin de semana a Universitario de Deportes y llega en gran forma al duelo por Copa Sudamericana frente a Independiente.

Tras la derrota 4-2 de los cremas, el técnico Nicolás Córdova llenó de elogios al delantero de Binacional y al equipo: "No me sorprende nada lo que pasó porque sabíamos que era un equipo sumamente complicado que utiliza muy bien la altura. De los 7 partidos que he dirigido este año, creo que Andy Polar es el mejor jugador que he visto. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para volver a estar donde estábamos tres fechas atrás", señaló en conferencia de prensa.

Video: Universitario

Cabe recordar que Andy Polar era uno de los jugadores que sonaban con fuerza para reforzar el plantel de Universitario de Deportes de cara al inicio de la temporada 2019, pero no se concretó.

Este miércoles 3 de abril, Deportivo Binacional tiene la gran prueba de fuego frente a Independiente de Avellaneda en Argentina, cuando debuten en la Copa Sudamericana.

