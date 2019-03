​Nicolás Córdova sobre Universitario vs. Melgar: "Todos tienen posibilidades de jugar"

Nicolás Córdova, DT de Universitario de Deportes, se pronunció a poco del encuentro de este domingo entre su club y el Melgar.

Es así que ante la falta de Aldo Corzo y José Carvallo, quienes son parte de la selección peruana, sostuvo que sus futbolistas tienen la misma opción de entrar a la cancha: "Están todos con posibilidades de jugar", sostuvo en entrevista a Fox Sports Radio Perú.

A esto, Córdova agregó: "Quizás aparecen los mismos, menos los dos de la selección (Carvallo y Corzo), o quizás aparecen cuatro que no han participado, lo importante es optimizar los recursos que no tenemos".

A la pregunta de cómo toma que no pueda contar con la participación de Aldo Corzo y José Carvallo, el DT de Universitario de Deportes sostuvo: "La verdad es que lo tomo de buena manera porque para nosotros es importante que ellos estén en la selección, simplemente me parece que no corresponde jugar en fecha FIFA, pero ya está estipulado y nosotros ya lo sabíamos".

Mira AQUÍ la entrevista al DT de Universitario de Deportes