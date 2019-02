Córdova sobre salida de sus jugadores:"Les dije que sean más vivos"

Los defiende. El técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova habló por primera vez sobre la salida de sus jugadores tras el triunfo ante César Vallejo, en lo que significó la segunda Noche Crema en la ciudad de Trujillo.

Según las imágenes difundidas en un instagram, los jugadores que decidieron ir a una fiesta tras el amistosos fueron, Aldo Corzo, Germán Denis y Patrick Zubczuk, quienes tenían el permiso del técnico merengue.

“Esto estaba pauteado. Son jóvenes y no los estoy defendiendo ni me estoy defendiendo. No es un acto de indisciplina, prefiero que lo hagan ahora que en el campeonato”, señaló 'Nico' Córdova en conferencia de prensa.

“Les di días libres porque venían trabajando 33 días sin parar. No voy a perder la confianza con ellos, les dije que sean más vivos para que no los filmen”, acotó.

Universitario alista el debut

Pasado el impase, Nicolás Córdova entrenó hoy pensando en lo que será el debut ante Unión Comercio, que a última hora cambiaría de escenario por problemas climáticos en la ciudad donde se había programado incialmente.

Para este duelo, los cremas alistan el regreso de Guillermo Rodríguez, quien estaría totalmente recuperado de su lesión la cual lo alejó del choque ante César Vallejo el pasado sábado 9 de febrero.

