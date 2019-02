Nicolás Córdova sobre Alexis Mendoza: "Nuestra profesión es muy perversa"

Alexis Mendoza tuvo una abrupta salida de Sporting Cristal. El técnico colombiano, quien ni siquiera tuvo un partido oficial con los celestes, dejó nuestro país por un problema con la inscripción de su preparador físico.

Tras este incidente, el técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, habló de la situación del colombiano: “La verdad, no tengo todos los argumentos como para hacer una evaluación de lo que pasó. No es algo normal. Pero nuestra profesión está cada vez más difícil, está muy perversa porque no tenemos la posibilidad de perder un partido amistoso”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

Además, comparó la situación que vive el exDT celeste, Mario Salas, en Colo Colo: “Mario Salas ha perdido los tres partidos en Colo Colo, y no me imagino que sea un mal técnico. Pero no me atrevo a emitir un juicio, porque cualquier cosa puede ser usado en mi contra”, señaló el estratega de los cremas.

Universitario se prepara para el duelo amistoso que disputará ante César Vallejo este sábado 9 de febrero en la 'Noche Crema' que se disputará en la ciudad de Trujillo.

