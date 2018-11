Nicolás Córdova se siente muy cómodo en Universitario

Nicolás Córdova considera que se sacó una mochila pesada. Algo que lo atormentaba y no lo dejaba dormir. Es que pelear el descenso con Universitario de Deportes, lo desgastó. Sin embargo, puso poner la cara en el momento justo, cuando las papas quemaban. "Nos hemos sacado una mochila pesada. Sin embargo, hay que valorar la valentía para hacer lo que hicimos. Agarrar el equipo que no venía bien, ser el tercer comando técnico en seis meses. El escenario no era adecuado pero tomé una de las decisiones más importantes de mi vida dirigir a la 'U'", expresó el técnico chileno al programa 'Fútbol como cancha' de RPP:

Córdova confesó su deseo de seguir en el Universitario donde se siente cómodo y espera luchar por cosas importantes la próxima temporada. "Yo tengo contrato hasta diciembre de 2019, hasta que no me comuniquen lo contrario yo estoy muy feliz de seguir, estoy muy cómodo. Hay varias cosas, este es un proyecto que no solo vaen función del primer equipo", dijo el técnico de Universitario de Deportes.

"Sabemos que el próximo año las expectativas van a ser mucho mayores, esperamos poder traer los refuerzos para pelear por lo que siempre tiene que pelear Universitario", agregó el DT crema.

Córdova se quedó con una imagen hasta la eternidad. . "El punto de quiebre fue en Ayacucho pero la salida del hotel (antes del partido ante Sport Huancayo) fue algo que en mis 23 años de carrera futbolística nunca había vivido", finalizó.