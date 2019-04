Nicolás Córdova se refirió a posible sanción de Matute tras el clásico

Es parte del pasado. A tres días de haber gana el clásico a Alianza Lima en Matute, el técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova se refirió a la que podría ser una sanción para el recinto victoriano luego que se muestren videos de agresiones cuando el técnico chileno se dirigía a los vestuarios.

El estratega merengue se refirió a lo sucedido en el clásico ante Alianza Lima y aseguró que en "condiciones normales se debió suspender el partido", luego del proyectil que le lanzaron en el córner a Alejandro Hohberg.

"Son cosas que tienen que ver con la sociedad, más que con un equipo de fútbol. No puedo juzgar a toda la hinchada de Alianza porque sería muy injusto. Por cinco botellas (que le arrojaron) no puedo juzgar a una hinchada ni al club. Son gente que no entiende que esto es deporte y que no entiende el contexto", manifestó 'Nico' en conferencia de prensa.

"Supe que se me criticó mucho por cruzar el campo por la mitad. Se me sugirió ir a la tribuna, y yo no sé que hubiese sucedido si iba a la tribuna. Y se me sugirió pasar por el costado de la cancha, y tampoco sé que hubiese pasado. (...) Es lamentable porque en condiciones normales, en cualquier parte ese Clásico se debió haber suspendido", agregó.

Mira la conferencia de Nicolás Córdova

Más noticias en otros medios: