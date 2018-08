Nicolás Córdova: "Se pudo hacer más, pero estamos mejor que hace cinco partidos"

Insatisfecho, pero conforme. Así quedó el entrenador Nicolás Córdova luego del empate (1-1) de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima. Y aunque ganar un punto no era lo ideal dada la situación apremiante que viven los cremas, el técnico chileno valoró el accionar de sus dirigidos.

"Me quedo tranquilo, los muchachos vienen entendiendo lo que queremos. Jugamos con mucha más paciencia que frente a Sporting Cristal. Debemos mejorar en defensa, pero estamos mejor que hace cinco partidos", dijo Nicolás Córdova.

Para el estratega mapochino, los merengues obtuvieron la igualdad a base de carácter. Eso sí, apuntó que la materia pendiente es mejorar en las labores defensivas.

"Me gustó el carácter del equipo, no bajó la intensidad, se pudo hacer algo más, estuvo muy parejo, me voy tranquilo", volvió a recalcar el DT de Universitario.

Y agregó: "Tenemos que ser más concretos en algunas situaciones en defensa, es el punto débil de todo el año. El gol en contra no solo es culpa de un jugador, sino de todo un equipo que viene de atrás", precisó.

Consultado sobre la luz verde obtenida para ya concretar refuerzos, Nicolás Córdova mostró cierto escepticismo. "No hablaré de contrataciones hasta que me muestren el documento que diga que podemos traer nuevos jugadores". O sea, ver para creer.