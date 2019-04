Nicolás Córdova se pronunció ante posible ingreso de nueva administración

Ante la posibilidad de un ingreso de una nueva administración a Universitario de Deportes, Nicolás Córdova fue tajante y negó una posible salida de él y su comando técnico si llega un nuevo administrador por las últimas noticias que se dieron hace unas horas.

"Si viene otra administración o seguirá la misma, no me influye, porque voy a depender de una sola cosa: los resultados. Vamos a escuchar y leer de todo,pero solo me tengo que preocupar por los partidos de cada semana", indicó Nicolás Córdova en conferencia de prensa.

Respecto a lo deportivo: "Queda la satisfacción de haber sido contundentes ante Sport Boys. El equipo estuvo muy bien físicamente y eso me pone contento porque fue la gran diferencia que marcamos, sobre todo del minuto 60 hacia adelante. Nos da tranquilidad para seguir trabajando", finalizó.

