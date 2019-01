Nicolás Córdova revela que Alianza 'atrasó' a Universitario con 2 fichajes

Nicolás Córdova brindó una conferencia de prensa este martes en la que habló respecto al fichaje de Alejandro Hohberg, pues mucho se ha hablado respecto a la agencia Twenty Two, que representa al jugador y al entrenador chileno. De paso, reveló que estaban interesados en dos fichajes de Alianza Lima.

"Nosotros queríamos a Aldair Salazar y no escuché al señor Gustavo Zevallos decir que Twenty Two lo llevó para allá en vez de traerlo para acá. Él dijo que Alejandro Hohberg había venido porque yo era de Twenty Two. Hubiera sido oportuno que eso también lo dijera porque fue muy oportunista de su parte hablar de mí sin saber cómo era el asunto", dijo Nicolás Córdova, disparando contra el gerente de Alianza Lima.

Además, aclaró la polémica sobre dicha agencia: "Aclaro que a Alejandro Hohberg lo trajimos solo en el momento que Alexi Gómez se fue y que bajo ningún punto de vista que Twenty Two o yo acordamos hacer algo para que él no firmara por Alianza Lima", agregó.

Pero Aldair Salazar no fue el único que interesaba a Universitario, pues también José Manzaneda era uno de los nombres en la lista de posibles refuerzos: "A él también lo estábamos siguiendo, también se fue a Alianza Lima y también es de Twenty Two. Allí hay una respuesta", sentenció el entrenador.

LEE ADEMÁS