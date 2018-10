Córdova: "Queremos ampliar la diferencia de puntos para pelear el Clausura"

Quieren salir de la zona de descenso. Universitario de Deportes sumó este martes su cuarta victoria consecutiva ante Sport Rosario, los buenos resultados en el mes de octubre han metido a los dirigidos de Nicolás Córdova a la lucha por el Torneo Clausura, sin embargo, en Ate primero quieren dejar la zona de descenso para pensar en el campeonato.

El pensamiento es claro, sobre todo en el técnico chileno que tuvo algunos inconvenientes a penas llegó a Universitario. "Tengo que ser realista y no puedo perder el foco que es Sport Boys, el próximo rival. La idea es estirar la diferencia, pensar en el título del Clausura vendrá si nos salvamos del descenso antes. Si nos salvamos cuatro fechas antes podríamos pelear el Clausura”, declaró en Plataforma Deportiva.

Asimismo, el estratega merengue, indicó que el altercado que tuvo con los hinchas en las instalaciones de Campo Mar ya quedaron atrás y que está feliz en el equipo crema. "Estoy a gusto en la ‘U’, a pesar de lo que pasó hace tres semanas. Tengo contrato hasta fines del 2019, pero lo importante es ser feliz donde uno está y me siento bien acá. Pero a veces los contratos se rompen. Si sigo o no eso lo determinarán los resultados", expresó.

Finalmente, Córdova señaló que no entiende a los que critican su trayectoria por solo tener 39 años, pues según él todo se mide por la capacidad y no por los años que se tenga. "Siempre trato de aprender cada día y uno trabaja para sumar experiencia. Es injusto que te critiquen por la edad y no por la capacidad", finalizó.

