Nicolás Córdova y su opinión tras la expulsión de Arquímedes Figuera

Universitario de Deportes jugó 20 minutos con el 0-1 a su favor en su visita a Melgar de Arequipa. Sin embargo, el cuadro local pudo concretar 2 de las 36 ocasiones de gol que tuvo durante todo el partido y le dio vuelta al marcador. La expulsión de Arquímedes Figuera fue con el marcador a favor de los cremas y esto condicionó el partido.

Tras el encuentro, el técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, habló de la situación de Figuera: "Fue un partido bien jugado, tuvimos la capacidad de ponernos en ventaja, pero lamentablemente no fuimos capaces de administrar esa ventaja. La expulsión de Figuera condicionó todo el resto del partido y ellos teniendo argumento lograron la victoria", afirmó en conferencia de prensa.

Además, dio su comentario sobre el partido que disputó Germán Denis: "Le tocó un partido difícil y es complicado hacer una evaluación porque jugó solo diez minutos once contra once, ya que luego nos tocó replegarnos. Me es difícil hacer una evaluación singular".

Universitario de Deportes tendrá la gran oportunidad de disputar 4 partidos consecutivos en Lima. Deberá ganar sí o sí los partidos que les toque por delante, pues Ayacucho FC asoma de cerca.

