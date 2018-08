Nicolás Córdova: "No vine a ilusionar al hincha con cosas que no podemos hacer"

En las dos primeras competencias del año, Universitario de Deportes registró números en rojo en todo aspecto: resultados, puntaje y juego. Sin embargo, ahora que dentro de poco comenzará a jugarse el Torneo Clausura el hincha crema volverá ilusionarse con ver al equipo de sus amores en lo más alto.

Esa confianza se ha visto robustecida con la llegada del experimentado delantero Germán Denis y seguirá fortaleciéndose con el arribo de otros refuerzos que serán anunciados en los próximos días.

Aunque la realidad dicta que la prioridad es asegurar la permanencia, lo cierto es que el fanático merengue sueña con que la 'U' pelee el título del Clausura. Consultado sobre cuál es el objetivo del elenco estudiantil en esa competencia, el técnico Nicolás Córdova se mostró bastante cauto.

"No vine para ilusionar a la gente con cosas que no podemos hacer. Después de setiembre tendremos más claro todo", declaró en NexSport el entrenador chileno que prefiere no darle mucha presión a sus dirigidos y distraerlos de lo que, hoy por hoy, es la tarea principal: evitar el descenso.

Por otro lado, el estratega merengue apuntó un aspecto que los cremas tienen que mejorar cuanto antes: la táctica fija defensiva. "Entran a robar a la casa y no hacemos nada", dijo utilizando esa analogía para referirse a las jugadas con pelota parada.

"De los nueve goles que nos hicieron desde que llegué, seis han sido de balón detenido... preocupa. El funcionamiento defensivo está, pero tenemos poco instinto de sobrevivencia (en balones detenidos)", explicó.

Fotos: Prensa Universitario de Deportes