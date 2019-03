Nicolás Córdova: "No hay muchos peruanos que puedan jugar en​ Universitario"

Cada día que pasa a Nicolás Córdova le produce un fuerte dolor de cabeza para encontrar un refuerzo para Universitario de Deportes, pues los jugadores que le gustan y calzan a su estilo de juego ya tienen clubes.

El entrenador chileno afirmó que de no encontrar los fichajes que necesita, en especial en ataque, continuará con el grupo que tiene el Torneo Apertura de la Liga 1.

"Hoy tenemos un plantel justo, por ahí falta un par de jugadores. Creo que nos falta un jugador arriba, sobre todo, para poder potenciar a los que tenemos. En ese sentido el club está trabajando, no es fácil, pues no hay mucha gente peruana que pueda jugar hoy en Universitario, y en el extranjero no se puede porque los campeonatos ya comenzaron. De no encontrar a alguien que valga la pena traer, que vendrá a sumar al equipo, nos vamos a quedar así”, apuntó.

"El otro día hacía un calculo de que si traemos muchos jugadores y no tenemos copa (Libertadores y Sudamericana), y que encima tenemos que hacer jugar a sub 20, eso también genera que tengas que dejar afuera a un refuerzo con un contrato importante", agregó.