Nicolás Córdova: "Me gustó la personalidad del equipo en Cusco"

Universitario de Deportes se aferra al milagro de poder obtener el cuarto cupo para la Copa Sudamericana.La crema necesita no solo ganarle a Comerciantes Unidos en la última fecha sino esperar que Binacional no le gane a Alianza en Moquegua y que los ‘santos’ no le ganen a Alianza, ni Melgar en Lima.

Para el técnico Nicolás Córdova todo puede pasar. “Me gustó la personalidad que mostró el equipo en Cusco. Nuestra aspiración a la Copa sigue y hay que pelearla. Queremos que el hincha nos acompañe para el último partido del año, que el estadio explote porque nos ayudaría mucho”, indicó el DT ‘mapocho’.