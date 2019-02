Nicolás Córdova: "La 'U' debe jugar con el cuchillo entre los dientes"

Nicolás Córdova tiene claro que Universitario de Deportes futbolísticamente va por el camino correcto, que la intensidad y el vértigo que le imprima a su equipo será vital para pelear el título de la Liga 1. El técnico chileno habló del triunfo sobre Universidad de Concepción y dijo que quiere ver a la ‘U’ jugar con el ‘cuchillo entre los dientes’.

“Vamos mejorando y noté la diferencia del partido que jugamos en Chile. La respuesta fue distinta, con otra cara, espíritu y actitud. Se generaron más ocasiones y el ambiente también fue fundamental en nuestra presentación. Allá con Concepción jugamos con 3000 espectadores y creo que subestimamos al rival después de haberle hecho gran partido a la ‘U’ de Chile. Pero acá, con nuestra gente entramos con el cuchillo entre los dientes y no es para volvernos locos, pero vamos por buen camino”, precisó Córdova a Bets Cable tras el triunfo con Concepción.

Córdova tiene claro que lo mejor está por venir. “El día 17, nuestro debut en la Liga 1 es lo importante, ahí valen tres puntos y no podemos flaquear. Veo al equipo más agresivo en marca y dinámica de juego. Lo más reelevante que empezamos de cero, sin presión mediática de luchar por la baja, sino por el título”, indicó y agregó algo que el propio técnico ha notado en sus jugadores. “Antes nos desprendíamos rápido de la pelota, ahora nos hemos adaptado”, indicó.

HAY RECAMBIO...

El técnico chileno destacó la llegada de sus refuerzos señalando que no se ha equivocado en traerlos. “Trajimos refuerzos de experiencia y se cuestiona su edad avanzada pero no hay edad media. A mis jugadores no les pesa jugar acá porque han jugado en Europa y en equipos grandes, por ejemplo Guillermo (Rodríguez) jugó en Italia, en Peñarol, lo mismo que Pablo (Lavandeira) o Alejandro (Hohberg). Denis en Independiente e Italia, Gary (Correa) y Alfageme saben lo que es jugar en la ‘U’, pelear títulos porque ya estuvieron acá”, precisó y agregó que se está tomando su tiempo para elegir al quinto extranjero, descartando de manera sutil a los uruguayos Luis Aguiar y Jorge ‘Japo’ Rodríguez. “No tiren más nombres que no son verdad. La salida de Roberto (Siucho) nos da chance de reforzarnos pero aún no hay nada. Falta tener jugadores de recambio y eso quiero en cada una de las líneas porque el torneo es duro y largo. Que no me ocurra lo que me pasó el año pasado con Alianza, donde no tenía a quien reemplazar porque no tenía jugadores”, concluyó Córdova.