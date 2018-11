Nicolás Córdova hace mea culpa tras derrota ante Deportivo Municipal

La derrota (1-2) de Universitario de Deportes ante Deportivo Municipal complicó las chances de una clasificación a la Copa Sudamericana y el técnico Nicolás Córdova se mostró muy mortificado por el resultado. “No merecíamos perder. Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo periodo perdimos el ritmo. Es una pena, una lástima porque se había abierto una posibilidad de un torneo internacional”, declaró el chileno.

Relajo crema

Nicolás Córdova también fue crítico con sus jugadores y la actitud que mostraron en el complemento del partido con Deportivo Municipal. “Nos habíamos ilusionado después de haber salvado el descenso. No jugamos con el espíritu de otros partidos. Hubo un relajo por parte de ellos. Me duele mucho haber perdido este partido porque en el segundo tiempo no mostramos nada”, enfatizó.

El técnico de Universitario de Deportes terminó contrariado por lo ocurrido en el estadio Monumental, pues al igual que en el clásico del fin de semana, le voltearon el partido sobre el final y por errores propios. Para Nicolás Córdova los cremas no plasmaron lo practicado en la semana y ese error se pagó muy caro. "Después del gol nuestro, no hicimos nada de lo preparado y en el segundo tiempo perdimos la brújula, con solo algunos ataque de Alberto Quintero", dijo.

LEE TAMBIÉN: