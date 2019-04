Nicolás Córdova a Guillermo Rodríguez: "Central que no habla no puede jugar"

El defensor de Universitario, Guillermo Rodríguez, ha marcado dos autogoles en las dos últimas fechas de la Liga 1, primero ante Alianza Universidad en el Monumental y luego en Juliaca ante Binacional, por ello, el técnico de merengue, Nicolás Córdova, no deja de darle indicaciones durante los entrenamientos del equipo en Campo Mar, tanto al 'Pelado' como a toda la defensa merengue.

"Central que no habla, no puede jugar. Tienen que hablar", fue la frase que más usó el estratega crema en los entrenamientos que tuvo el equipo en la sede de playa en Lurín. Aunque hasta el momento no se sabe si el encuentro entre Universitario y Sport Huancayo se jugará el sábado en el Monumental, el técnico ya evalúa el reemplazo de Alberto Quintero quien fue expulsado en Juliaca.

Lo más probable y dependiendo de las prácticas de Córdova, Gary Correa arrancará ante el 'Rojo Matador' si en caso se llegase a jugar el fin de semana en Ate, sino, los cremas se alistarán solo para el clásico de la próxima semana en Matute.

