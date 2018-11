Nicolás Córdova y el factor que determinó la derrota ante Alianza Lima

Para el técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, hubo un factor determinante para la derrota ante Alianza Lima, que condicionó el rendimiento de sus dirigidos y fue clave: el físico. El chileno habló en conferencia de prensa sobre lo que ha sido jugar el encuentro a mitad de semana ante Sporting Cristal, algo que no hicieron los blanquiazules.

"No es culpa de Universitario que un equipo de Primera división no tenga dónde jugar. El segundo tiempo sufrimos mucho en lo físico, incluso era para cambiar a seis o siete jugadores. No me compete, pero creo que es mucha la diferencia de jugar a mitad de semana y no jugar, eso es obvio", dijo Nicolás Córdova en conferencia de prensa tras el duelo ante Alianza Lima.

Además, Nicolás Córdova se siente orgulloso de sus dirigidos pese a la derrota: "Obviamente cuando uno pierde y sobre todo un clásico, se siente mucho. Pero cuando miras a los jugadores comprometidos, que están a media máquina y que aún así tienen ganas de jugar. que terminan el entretiempo y quieren seguir jugando, es algo que enorgullece mucho", agregó el chileno.

Finalmente, habló de la racha intensa que han tenido en las últimas jornadas: "Ellos están comprometidos con ellos mismos y con lo que significa Universitario, eso es motivo de orgullo y es lo que el hincha quiere. Hoy el tema físico nos pesó y mucho, venimos de partidos muy intenso, vamos a tratar de recuperarnos lo más pronto posible ya que el martes jugamos de nuevo", sentenció el entrenador.

