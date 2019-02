​Nicolás Córdova sobre el Pirata FC: "Lo último que podemos hacer es subestimar al rival"

Este viernes Universitario de Deportes se enfrentará a Pirata FC en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Liga 1 Movistar. Ante esto, se pronunció el DT Nicolás Córdova.

Es así que el DT de Universitario no dudó en descartar cualquier forma de subestimación a Pirata: "Creo que la última cosa que debemos hacer es subestimar a un rival que el año pasado jugó en la Copa Perú y que no se conozca creamos que no tiene los argumentos para ganar un partido, sería el peor de los errores que podríamos cometer", declaró en entrevista con Fox Sports Radio Perú.

Después de ello, Córdova resaltó que sus futbolistas saldrán con pensamiento ganador: "Para nosotros es una final, son tres (03) puntos muy importantes y vamos a afrontar el partido con la importancia que tiene de ganar el fin de semana".

A esto, Córdova destacó que lograr un triunfo sería valioso: "Si nosotros ganamos este partido le damos un valor muy importante al punto que sacamos en Moyobamba porque al final no sé cuántos equipos van a poder sacar puntos allá".